2. Liga: Eintracht Braunschweig – 1. FC Magdeburg, 1:0 (1:0)

Per Rechtsschuss traf Ermin Bičakčić vor 22.582 Zuschauern zum 1:0 für Eintracht Braunschweig. Das Heimteam nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In der Halbzeit nahm der 1. FC Magdeburg gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Luc Castaignos und Connor Krempicki für Léon Bell Bell und Amara Condé auf dem Platz. Endgültig verloren war das Match für die Gäste in der 74. Minute, als Daniel Elfadli mit der Ampelkarte vom Feld flog. In der 80. Minute stellte Braunschweig personell um: Per Doppelwechsel kamen Anthony Ujah und Danilo Wiebe auf den Platz und ersetzten Marvin Rittmüller und Fabio Kaufmann. Schlussendlich pfiff der Unparteiische Bastian Dankert das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Eintracht Braunschweig brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.