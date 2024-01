2. Liga: FC Hansa Rostock – SV 07 Elversberg, 2:1 (0:1)

Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Luca Schnellbacher mit dem 1:0 für Elversberg zur Stelle (41.). Der Gast nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Dennis Dressel vollendete in der 69. Minute vor 24.000 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Gleich drei Wechsel nahm Rostock in der 70. Minute vor. Sarpreet Singh, Jasper van der Werff und Juan José Perea verließen das Feld für Nils Fröling, Svante Ingelsson und Kevin Schumacher. Diese Karte hätte er sich gern gespart: Rot für Frederik Jäkel von SV 07 Elversberg in der 91. Minute. Kai Pröger ließ seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Treffer die Führung bejubeln. Zum Schluss feierte FC Hansa Rostock einen dreifachen Punktgewinn gegen Elversberg.