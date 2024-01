2. Liga: FC St. Pauli – 1. FC Kaiserslautern, 2:0 (1:0)

Elias Saad brachte den 1. FC Kaiserslautern in der 34. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Zur Pause behielt der FC St. Pauli die Nase knapp vorn. In der 63. Minute stellte FCK personell um: Per Doppelwechsel kamen Ragnar Ache und Ba-Muaka Simakala auf den Platz und ersetzten Daniel Hanslik und Tobias Raschl. Der Treffer von Marcel Hartel ließ nach 64 Minuten die 29.546 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung von St. Pauli. Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Tobias Welz feierte das Heimteam einen dreifachen Punktgewinn gegen Lautern.