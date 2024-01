2. Liga: FC St. Pauli – 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 13:00 Uhr)

FCK konnte in den letzten sechs Spielen nicht punkten. Mit dem FC St. Pauli wartet am Samstag auch noch ein starker Gegner. Gegen die SV Wehen Wiesbaden kam St. Pauli im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1). Am letzten Spieltag kassierte Lautern die neunte Saisonniederlage gegen Eintracht Braunschweig. Im Hinspiel hatte der FC St. Pauli beim 1. FC Kaiserslautern die volle Punktzahl eingefahren (2:1).

Auf des Gegners Platz hat FCK noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst fünf Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangieren die Gäste auf Platz 15, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Defensive von Lautern muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 36-mal war dies der Fall. Zuletzt war beim 1. FC Kaiserslautern der Wurm drin. In den letzten acht Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.