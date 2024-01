2. Liga: Holstein Kiel – Eintracht Braunschweig, 1:2 (1:1)

Steven Skrzybski brachte Eintracht Braunschweig in der elften Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Fabio Kaufmann zum Ausgleich für den Gast. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Rayan Philippe traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für Braunschweig (57.). Wenig später kamen Hólmbert Friðjónsson und Jonas Sterner per Doppelwechsel für Marvin Schulz und Marko Ivezić auf Seiten von Holstein Kiel ins Match (60.). Am Schluss schlug Eintracht Braunschweig die Gastgeber mit 2:1.