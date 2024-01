2. Liga: SC Paderborn 07 – SpVgg Greuther Fürth, 0:1 (0:1)

Armindo Sieb brachte den SCP in der 33. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Zur Pause behielt Fürth die Nase knapp vorn. Anstelle von Ilyas Ansah war nach Wiederbeginn Sirlord Conteh für Paderborn im Spiel. In der 65. Minute stellte die Heimmannschaft personell um: Per Doppelwechsel kamen Adriano Grimaldi und Aaron Zehnter auf den Platz und ersetzten Felix Platte und Marcel Hoffmeier. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte SpVgg Greuther Fürth der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.