2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – Holstein Kiel, 2:1 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Armindo Sieb brachte Holstein Kiel in der 59. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Patrick Erras vollendete in der 64. Minute vor 11.008 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. In der 73. Minute stellte Fürth personell um: Per Doppelwechsel kamen Oussema Haddadi und Dennis Srbeny auf den Platz und ersetzten Lukas Petkov und Sieb. Branimir Hrgota traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für das Heimteam (75.). Mit dem Ende der Spielzeit strich SpVgg Greuther Fürth gegen die Störche die volle Ausbeute ein.