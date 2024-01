2. Liga: SV Wehen Wiesbaden – Hertha BSC, 3:1 (1:0)

Franko Kovačević brachte die Hertha in der 24. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Die SV Wehen Wiesbaden führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Bei Hertha BSC kam zu Beginn der zweiten Hälfte Marten Winkler für Deyovaisio Zeefuik in die Partie. Das 2:0 von Wiesbaden stellte Kovačević per Linksschuss sicher. In der 53. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Wenig später kamen Pal Dárdai und Smail Prevljak per Doppelwechsel für Aymane Barkok und Derry Scherhant auf Seiten der Hertha ins Match (57.). Hertha BSC meldete sich mit dem Anschluss zurück. Es war die 59. Spielminute, als Jonjoe Kenny vor 10.454 Zuschauern zur Stelle war. Mit dem linken Fuß besorgte Thijmen Goppel in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für die SV Wehen Wiesbaden (72.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten von Wiesbaden.