2. Liga: VfL Osnabrück – SC Paderborn 07, 0:0 (0:0)

Schon in der 17. Minute musste Kai Klefisch vom Feld. Jetzt konnte es trotz der Favoritenstellung schwierig werden für den SC Paderborn 07. In der 36. Minute stellte der Gast personell um: Per Doppelwechsel kamen Calvin Brackelmann und Marco Schuster auf den Platz und ersetzten Aaron Zehnter und Sirlord Conteh. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den VfL Osnabrück und den SCP ohne Torerfolg in die Kabinen. In der Halbzeit nahm Paderborn gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Ilyas Ansah und Adriano Grimaldi für Koen Kostons und Felix Platte auf dem Platz. Anstelle von Noel Niemann war nach Wiederbeginn Jannes Wulff für Osnabrück im Spiel. Am Ende sicherten sich die Gastgeber mit diesem 0:0 einen Zähler.