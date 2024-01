Fortuna holt Quarshie und Mustapha

Quarshie unterschrieb bis 2025, eine Kaufoption gibt es nicht. Der 1,97 m große U20-Nationalspieler hatte bereits in der Saison 2019/20 in der Jugend der Fortuna gespielt, 2022 war er in Hoffenheim zu einem Kurzeinsatz in der Bundesliga gekommen. Quarshie soll den verletzten U21-Nationalspieler Jamil Siebert ersetzen.