HSV-Test kurios: Rot-Sünder spielt nach Regel-Kniff weiter

In rund zwei Wochen startet der Hamburger SV gegen den FC Schalke 04 in die Rückrunde der aktuellen Zweitliga-Saison. Zuvor absolvierte der HSV am Sonntagnachmittag ein Testspiel gegen die PSV Eindhoven. Doch das Spiel wurde schon nach 45 Minuten beendet - und danach neu gestartet.