Magdeburg trennt sich von Geschäftsführer

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat seinen kaufmännischen Geschäftsführer Alexander Wahler mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden und freigestellt. Das gab der Tabellenzwölfte am Freitag bekannt. Über die Gründe der Trennung "wurde Stillschweigen vereinbart", der Nachfolger steht bereits fest: Zum 1. März tritt Martin Geisthardt sein Amt an der Elbe an.