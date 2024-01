Fußball-Zweitligist SC Paderborn verleiht Mittelfeldspieler Niclas Nadj bis Saisonende an den Drittligisten SC Verl. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der 23-Jährige, der im Januar 2023 nach Paderborn gewechselt war, bestritt in der laufenden Saison sieben Ligaspiele für das Team von Trainer Lukas Kwasniok. Dabei erzielte Nadj einen Treffer.