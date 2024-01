Rostock: Medizinisch angeordnete Pause für Marien

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock nimmt in der Vereinsführung vorübergehend personelle Änderungen vor. Der Vorstandsvorsitzende Robert Marien legt in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und auf ärztliche Anordnung hin eine Auszeit ein. Der 42-Jährige, der seit 2016 an der Spitze des dreiköpfigen Gremiums steht, wird sich ab März für voraussichtlich knapp sechs Monate aus dem operativen Tagesgeschäft zurückziehen. Das teilte der Klub am Mittwoch mit.