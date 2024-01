Schallenberg: Schalke im "Abstiegskampf bis zum Ende"

Für Fußball-Zweitligist Schalke 04 geht es laut Mittelfeldspieler Ron Schallenberg „nur noch darum, die Klasse zu halten“. Der 25-Jährige stellte am Dienstag klar, dass das Team „den Ernst der Lage erkannt“ habe. Schalke steht auf Rang 15, punktgleich mit dem Relegations- und ersten Abstiegsplatz. Die Königsblauen werden „sehr wahrscheinlich bis zum Ende im Abstiegskampf“ stecken, sagte Schallenberg.

Die "bittere" 1:4-Niederlage am Wochenende beim 1. FC Kaiserslautern sei ein Rückfall gewesen. Es mangele den Gelsenkirchenern jedoch nicht an Leadern. Laut Schallenberg müsse dennoch "von jedem was kommen".