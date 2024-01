Große Geste! Tausende Hertha-Fans verabschieden Bernstein mit Trauermarsch

Rund 7000 Fans des Fußball-Zweitligisten Hertha BSC haben sich am Sonntag mit einem Trauermarsch vom unerwartet verstorbenen Klub-Präsidenten Kay Bernstein verabschiedet. Der Tross machte sich um 10.30 Uhr schweigend vom Theodor-Heuss-Platz auf den Weg in Richtung Olympiastadion. Dabei hielten einige der mehrheitlich in Schwarz gekleideten Herthaner Banner („Trauer um Kay Bernstein“, „Für immer einer von uns“) in die Höhe.

Am Olympiastadion waren vor dem Rückrundenauftakt gegen Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr/Sky) mehrere Gedenkorte eingerichtet worden. Dort konnten Blumen abgelegt werden, auch Kondolenzbücher lagen bereit.

Bernstein starb unerwartet

Vor dem Osttor stellten Fans Hunderte Kerzen auf. Am Stadion hing zudem ein großes Schwarz-Weiß-Porträt Bernsteins. Am Wochenende hatten zuvor auch die Fanszenen anderer Klubs in den Stadien ihre Anteilnahme mit Bannern ausgedrückt.