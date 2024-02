2. Bundesliga: Er sorgte einst für Bayern-Zoff! Ex-Talent schafft den Durchbruch

{ "placeholderType": "MREC" }

Mittendrin ist ein ehemaliges Bayern-Juwel, das in dieser Saison seinen endgültigen Durchbruch geschafft hat: Armindo Sieb wechselte 2022 vom Rekordmeister zum Kleeblatt und verbuchte in dieser Saison in 20 Partien bisher sechs Tore und drei Vorlagen. Damit ist er hinter Branimir Hrgota und Julian Green der drittbeste Scorer bei den Fürthern.

Sieb machte mit seinen Leistungen auch andere Vereine auf sich aufmerksam und soll laut Informationen von Fabrizio Romano auf dem Zettel von mehreren Bundesligisten und Serie A-Klubs stehen. Ein Verbleib im Sommer scheint daher eher unwahrscheinlich. Gerade weil der Vertrag des U20-Nationalspielers 2025 ausläuft und man im kommenden Sommer noch eine Ablöse generieren könnte.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Sieb: Bayern-Debüt geht daneben

Der Weg des Offensiv-Talents könnte also schon bald ins Oberhaus führen. Dabei musste Sieb in der Vergangenheit einige kleine Rückschläge verkraften.

{ "placeholderType": "MREC" }

Schon sein Debüt beim FC Bayern ging vollends daneben. In der ersten Pokalrunde gegen den 1. FC Düren (3:0) wurde Sieb im Spätsommer 2020 in der 61. Minute eingewechselt und konnte zunächst auch überzeugen. Allerdings knickte er kurz vor Schluss bei einem Zweikampf um, verletzte sich dabei am Knöchel und fiel vier Monate aus.

In der Vorbereitung zur Saison 2021/22 bekam Sieb dann aber die erneute Chance, sich bei der ersten Mannschaft zu beweisen und konnte den damaligen Trainer Julian Nagelsmann überzeugen: „Sieb war wirklich gut. Er ist ein sehr interessanter Spieler, mit einem guten Tempo, mit einem unheimlich guten Abschluss. Er hat einen interessanten Körper mit einem tiefen Schwerpunkt und das ist so eklig zu verteidigen.“

Sieb überzeugt Nagelsmann

Trotz des großen Lobes konnte er sich bei der starken Konkurrenz in München nicht durchsetzen und wechselte 2022 zu Greuther Fürth.

In der ersten Saison kam der 20-Jährige bei den Franken auf 30 Liga-Einsätze, ließ aber noch Effektivität vermissen. Er kam auf vier Tore und eine Vorlage. Eine Saison später hat er diese Marke bereits nach 20 Spielen eingestellt und damit einen großen Einfluss an dem Erfolg des Tabellenvierten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Es scheint also so, als würde nun sein Potenzial endlich ausschöpfen. Dieses hatte als erster Verein RB Leipzig erkannt. Die Sachsen holten ihn 2014 aus Halle in die Jugend. Bereits drei Jahre später zog es ihn zur TSG Hoffenheim.

Wegen Sieb: Bayern zofft sich mit Hoffenheim

Dort erzielte er in 40 Partien für die U17 20 Tore und sorgte damit dafür, dass der FC Bayern auf ihm aufmerksam wurde. Dafür nahmen sie sogar einen Zoff mit der TSG Hoffenheim in Kauf.

Der Rekordmeister beorderte Sieb 2020 zum Medizincheck, obwohl der Stürmer an diesem Tag eigentlich Training in Sinsheim hatte. Als Alexander Rosen (damals Direktor Profifußball, inzwischen Geschäftsführer bei der TSG) davon Wind bekam, forderte er den damaligen Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic dazu auf, Sieb sofort zurück nach Hoffenheim zu schicken – ohne Erfolg.