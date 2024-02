2. Bundesliga: Großkontrolle! Polizei stoppt Zug mit HSV-Fans

Am Samstagabend hat es eine große Kontrolle von Fans des Hamburger SV gegeben. Die Polizei teilte am Sonntagmorgen mit, dass im Bahnhof Hamburg-Bergedorf 855 Menschen kontrolliert wurden.

Wie ein Sprecher bekannt gab, war der Grund für die Kontrolle, die Suche nach mutmaßlichen Gewalttätern, die am 16. September 2023 mit Fans von Borussia Dortmund im Bahnhof in Mannheim aneinandergeraten sein sollen. Zudem soll es am Samstag nach dem Zweitliga-Auswärtsspiel des HSV bei Hansa Rostock am dortigen Bahnhof ebenfalls zu „tätlichen Angriffen“ in Form von Flaschenwürfen gekommen sein.