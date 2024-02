2. Bundesliga heute: Braunschweig - KSC LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 10. Februar 2024, treffen Eintracht Braunschweig und der Karlsruher SC um 13.00 Uhr aufeinander. Die Historie spricht für den KSC, der nur eins der letzten sieben Pflichtspiele gegen Braunschweig verlor und nach dem 2:0-Hinrundensieg die Chance hat, erstmals seit der Saison 2014/15 beide Ligaduelle gegen Braunschweig in einer Spielzeit zu gewinnen. Allerdings hat Braunschweig in den letzten vier Zweitliga-Heimspielen drei Siege eingefahren und zuletzt erstmals in dieser Saison zweimal in Folge gewonnen.

Der Karlsruher SC ist aktuell seit acht Zweitliga-Begegnungen ungeschlagen und konnte zuletzt auswärts beim HSV mit 4:3 gewinnen. Damit ist der KSC nun seit drei Auswärtsspielen ungeschlagen. Ein weiterer Pluspunkt für den KSC ist die Tatsache, dass sie in jedem ihrer letzten acht Zweitliga-Spiele mindestens doppelt getroffen haben. Dies ist ein laufender Vereinsrekord. Mit 38 Toren nach 20 Spielen haben sie genau doppelt so viele Saisontore wie Eintracht Braunschweig erzielt. Eintracht Braunschweig hingegen verlor am vergangenen Spieltag erstmals nach zuvor vier Zweitliga-Siegen in Folge und kassierte somit zwölf Niederlagen in den ersten 20 Spielen.

Trifft Matanovic erneut?

Ein Schlüsselspieler für den KSC könnte Igor Matanovic sein, der in jedem seiner letzten sechs Zweitliga-Spiele an mindestens einem Tor direkt beteiligt war. Für Braunschweig könnte es wichtig sein, ihre Defizite in der ersten Halbzeit zu verbessern. Sie trafen in den ersten 45 Spielminuten erst sieben Mal und kassierten 22 Gegentore, mehr als jedes andere Team. Beide Teams bewahrten in dieser Saison erst zwei Weiße Westen, was auf eine potenzielle Tor-Flut hindeutet. Interessant ist auch, dass der KSC in der laufenden Zweitliga-Saison erst sechs Tore nach Standardsituationen erzielte, während Braunschweig gar nur ein Tor nach ruhendem Ball erzielen konnte.

