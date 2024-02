2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Elversberg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die Fortuna Düsseldorf trifft heute um 13.00 Uhr auf den SV 07 Elversberg. In der Hinrunde konnte Fortuna Düsseldorf einen beeindruckenden 5:0 Sieg gegen die SV Elversberg einfahren, was - bis dato - die höchste Niederlage der Elversberger in der 2. Liga darstellt. Gleichzeitig war es für Düsseldorf der geteilt höchste Saisonsieg. Ein weiterer interessanter Aspekt dieses Matches ist, dass die beiden Trainer, Horst Steffen und Daniel Thioune, bereits als Spieler in der 2. Liga aufeinander trafen. Damals erzielte Thioune für Osnabrück am letzten Zweitliga-Spieltag beim 2:2 gegen Steffens MSV Duisburg einen Treffer.

Die Fortuna Düsseldorf hat in den letzten drei Zweitliga-Spielen keinen Sieg erzielen können. Eine längere Sieglos-Serie gab es unter Trainer Daniel Thioune noch nie. Zudem verlor Düsseldorf zuletzt erstmals unter Thioune zwei Zweitliga-Heimspiele in Folge. Elversberg hingegen, konnte beim 2:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern den ersten Zweitliga-Sieg seit Ende November feiern. Allerdings gab es für die Elversberger auswärts zuletzt drei Niederlagen in Folge. Trotzdem gelang es dem SV Elversberg, in jedem der zehn Gastspiele in dieser Zweitliga-Saison zu treffen.

Düsseldorf stellt die beste Offensive

Fortuna Düsseldorf stellt mit 43 Toren die beste Offensive dieser Zweitliga-Saison auf. Allerdings kassierte kein anderes Team in dieser Zweitliga-Rückrunde so viele Gegentore wie Fortuna Düsseldorf. Ein weiterer wichtiger Faktor für das Spiel könnte der verletzte Shinta Appelkamp sein. Die Fortuna gewann in dieser Saison keins der fünf Spiele ohne ihn. Mit ihm beträgt die Siegquote 60%. Kein anderer Spieler kommt bei Fortuna in dieser Saison auf so viele Vorlagen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren auf das heutige Spiel auswirken werden.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen SV 07 Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird F95 gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

