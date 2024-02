2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Rostock LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 25.02.24, trifft Fortuna Düsseldorf um 13:30 Uhr auf den FC Hansa Rostock in der 2. Bundesliga. Die Düsseldorfer haben eine beeindruckende Bilanz gegen die Hanseaten vorzuweisen. Sie gewannen die letzten vier Zweitligaspiele gegen Rostock und erzielten dabei immer mindestens drei Tore. Insgesamt stehen 14 Tore in diesen vier Partien zu Buche. Besonders hervorzuheben ist dabei Christos Tzolis, der mit elf Toren Fortuna Düsseldorfs Top-Torjäger in dieser Saison ist. Im Hinspiel gegen Rostock erzielte er den 1:0-Führungstreffer für die Düsseldorfer.

Fortuna Düsseldorf: Heimstärke und Formtief

Die Heimstärke der Düsseldorfer ist bemerkenswert, sie gewannen fünf ihrer sechs Zweitligaspiele gegen den FC Hansa Rostock. Unter allen Teams, gegen die die Düsseldorfer im Unterhaus mehr als drei Heimspiele bestritten, holten sie im Schnitt nur gegen Arminia Bielefeld mehr Punkte. Allerdings steckt Fortuna Düsseldorf aktuell in einem Formtief. Sie sind seit fünf Zweitliga-Spielen sieglos und holten aus ihren fünf Zweitliga-Spielen im Kalenderjahr 2024 nur drei Punkte. Das ist der schwächste Start in die Rückrunde seit 2017.

FC Hansa Rostock: Kampfgeist und Auswärtsschwäche

Auf der anderen Seite steht der FC Hansa Rostock, der in den fünf Zweitligaspielen unter Mersad Selimbegovic fünf Punkte holte. Mit 22 Punkten nach 22 Spielen ist es allerdings Rostocks schwächste Zweitligasaison seit der Abstiegssaison 2011/12. Die Hanseaten sind seit fünf Zweitliga-Auswärtsspielen sieglos und erzielten in den Gastspielen 2023/24 nur acht Tore. Trotz dieser Auswärtsschwäche zeigt Rostock Kampfgeist und geht im Schnitt in die meisten Zweikämpfe pro Spiel. Allerdings weist Rostock auch die schwächste Zweikampfquote ligaweit auf.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen FC Hansa Rostock heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird F95 gegen HRO im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen FC Hansa Rostock im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen FC Hansa Rostock im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

