2. Bundesliga heute: Greuther Fürth - Hertha LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Sonntag, den 11. Februar 2024, um 13:30 Uhr, trifft die SpVgg Greuther Fürth auf Hertha BSC in der 2. Bundesliga. Die Franken haben eine beeindruckende Bilanz gegen die Berliner, mit zwei Siegen aus drei Heimspielen, darunter ein 2:1 Sieg in der Bundesliga im Februar 2022.

Allerdings mussten sie in der Hinrunde dieser Saison eine bittere 0:5-Niederlage gegen Hertha hinnehmen, ihre höchste der Saison. Hertha hingegen konnte mit diesem Spiel ihren höchsten Saisonsieg feiern.

Trotz einer kürzlichen 2:3-Niederlage gegen den FC St. Pauli, kann Greuther Fürth auf eine starke Heimbilanz verweisen. Mit 23 Punkten aus zehn Heimspielen teilen sie sich den Ligabestwert mit Spitzenreiter St. Pauli.

Besonders hervorzuheben ist Fürths Branimir Hrgota, der in seinen letzten vier Zweitliga-Spielen an vier Toren direkt beteiligt war. Auch Armindo Sieb ist in guter Form, mit Toren in den letzten drei Spielen.

Hertha hingegen hat eine schwierige Phase, mit fünf sieglosen Spielen in Folge und drei Niederlagen hintereinander. Der Ausfall von Kapitän Toni Leistner, der in dieser Saison die meisten Startelfeinsätze für Hertha hatte, könnte sich als schwerer Schlag erweisen.

Favoritenrolle klar verteilt?

Die Statistiken sprechen eine gemischte Sprache. Hertha hat in dieser Saison die zweitmeisten gegnerischen Schüsse zugelassen und ist Tabellenletzter der Rückrunden-Tabelle mit nur einem Punkt und 4:7 Toren. Darüber hinaus haben sie bereits so viele Niederlagen kassiert wie in den beiden vorherigen Zweitliga-Spielzeiten zusammen.

Greuther Fürth hingegen hat nur 246 Schüsse zugelassen, weniger als fast alle anderen Teams in der Liga. Mit Blick auf die Torschützen könnte Herthas Haris Tabakovic, der zweitbeste Torschütze der Liga, eine Schlüsselrolle spielen, obwohl er auswärts zuletzt in sieben Spielen torlos blieb.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SGF gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

