2. Bundesliga heute: Greuther Fürth - Nürnberg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am kommenden Sonntag, den 25.02.24, steht um 13:30 Uhr das 2. Bundesliga-Spiel zwischen SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg an. Die Bilanz der letzten Begegnungen spricht leicht für die Gastgeber: Greuther Fürth verlor nur eines der letzten acht Pflichtspiele gegen den 1. FC Nürnberg und zu Hause sogar nur eins der letzten zwölf Pflichtspiele gegen den Club. Allerdings befindet sich Fürth in einer kleinen Krise, denn sie verloren zuletzt erstmals seit September/Oktober 2019 wieder drei Zweitliga-Spiele in Folge. Der 1. FC Nürnberg hingegen blieb zuletzt erstmals in dieser Saison in vier Zweitliga-Spielen in Folge sieglos.

Die Schlüsselspieler

Im Fokus stehen vor allem zwei Spieler: Fürths Armindo Sieb und Nürnbergs Can Uzun. Sieb schoss in seinen fünf Rückrunden-Spielen dieser Zweitliga-Saison schon vier Tore, mehr als in seinen 16 Hinrunden-Spielen. Uzun hingegen erzielte beim 1:1 gegen Kaiserslautern sein 11. Saisontor und ist damit der Top-Torschütze seines Teams. Seine fünf Tore in der Rückrunde sind Ligabestwert. Ein weiterer Spieler, der im Blickpunkt steht, ist Nürnbergs Sebastian Andersson, der in dieser Zweitliga-Rückrunde seinen Expected-Goals-Wert deutlich unterbot. Gegen keinen deutschen Verein schoss er mehr Tore als gegen Greuther Fürth.

Statistische Ausblicke

In Sachen Zweikampfquote liegen die Mannschaften weit auseinander. Der 1. FC Nürnberg stellt in dieser Zweitligasaison das Team mit der zweitbesten Zweikampfquote (52.0 %) nach dem Hamburger SV, während Greuther Fürth das Team mit der zweitschlechtesten Zweikampfquote (46.9 %) stellt. Zudem erspielte sich nur Schlusslicht VfL Osnabrück weniger Großchancen als Greuther Fürth, der 1. FC Nürnberg erspielte sich die geteilt drittwenigsten Großchancen. Beide Teams sind also nicht gerade für ihre Offensivstärke bekannt. Es wird interessant zu sehen sein, ob sich diese Statistiken im anstehenden Spiel ändern werden.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SGF gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----