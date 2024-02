2. Bundesliga heute: Hannover - Greuther Fürth LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Freitag, den 16.02.24, trifft Hannover 96 auf die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga. Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Hannover 96 hat eine beeindruckende Bilanz gegen die SpVgg Greuther Fürth. Von 21 Zweitliga-Duellen konnte Fürth lediglich vier gegen Hannover gewinnen.

Hannover 96 hingegen ist im Kalenderjahr 2024 als einziges Zweitliga-Team ungeschlagen und konnte die vergangenen drei Zweitliga-Partien in Serie gewinnen. Auch die Heimspielbilanz von Hannover 96 ist beeindruckend: Nur ein einziges der zehn Zweitligaspiele in dieser Saison ging verloren.

Trainer und Spieler im Fokus

Auf Spielerseite ist Nicolo Tresoldi von Hannover 96 zu beachten, der im Kalenderjahr 2024 bereits drei Zweitliga-Tore erzielen konnte. Bei Greuther Fürth sticht Branimir Hrgota hervor, der in seinen letzten fünf Zweitliga-Spielen an fünf Toren direkt beteiligt war.

Statistiken und Taktiken

Hannover 96 hingegen kassierte erst drei Gegentore nach Ecken in dieser Saison. Beide Teams haben in den ersten 21 Spielen dieser Saison mehrere Startelfwechsel vorgenommen, was auf eine flexible Taktik hindeutet. Schiedsrichter der Partie ist Patrick Ittrich.

Wird Hannover 96 gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

2. Liga heute: Wo wird H96 gegen SGF im TV & Stream übertragen?

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.