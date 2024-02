2. Bundesliga heute: HSV - Elversberg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Sonntag, den 25.02.24, um 13:30 Uhr, kommt es in der 2. Bundesliga zu einem spannenden Aufeinandertreffen zwischen dem Hamburger SV und der SV 07 Elversberg. In der Hinrunde konnte Elversberg den damaligen Tabellenführer HSV mit 2:1 besiegen und ihm die erste Niederlage der Saison zufügen. Nun steht das Rückspiel an und beide Teams werden alles daransetzen, die wichtigen Punkte für sich zu sichern. Der HSV, der aktuell seine schwächste Zweitliga-Saison spielt, steht unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart, der bereits zwei volle Saisons als Trainer des SC Paderborn an der Seitenlinie stand und den SCP 2018/19 als Vizemeister in die Bundesliga führte. Dies wird sein erstes Zweitligaspiel seit dem 23. Mai 2021 sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

HSV gegen Aufsteiger: Eine Herausforderung

Der Hamburger SV hat in den letzten fünf Zweitligaspielen gegen Aufsteiger keinen Sieg erringen können und nur einen von möglichen 15 Punkten geholt. Allerdings fanden alle diese Spiele auswärts statt. Das letzte Heimspiel gegen einen Aufsteiger konnte der HSV für sich entscheiden. Trotzdem hat der HSV zuletzt erstmals in der 2. Liga drei Heim-Niederlagen in Serie kassiert, nachdem er zuvor 17 Heimspiele in Serie unbesiegt geblieben war. Die beiden Heimspiele im Jahr 2024 verlor der HSV jeweils mit 3:4. Mit 38 Punkten nach 22 Partien und 33 Gegentoren nach 22 Spielen stellt der HSV neue Vereinsnegativrekorde auf.

Elversberg: Aufsteiger mit Potenzial

Auf der anderen Seite steht die SV Elversberg, die aktuell seit drei Zweitligaspielen unbesiegt ist und dabei genauso viele Punkte geholt hat wie in den acht Partien zuvor zusammen. Auswärts wartet Elversberg allerdings seit vier Partien auf einen Sieg. Der letzte Auswärtssieg war ein 2:1 beim FC Schalke 04 am 13. Spieltag. Jannik Rochelt, der in der Hinrunde beim 2:1-Sieg der SV Elversberg gegen den Hamburger SV an beiden Toren direkt beteiligt war, sammelte an den letzten beiden Spieltagen als einziger Spieler ligaweit drei Scorerpunkte. Es bleibt abzuwarten, ob er auch im Rückspiel gegen den HSV seine Scorerqualitäten unter Beweis stellen kann.

Wird Hamburger SV gegen SV 07 Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Liga heute: Wo wird HSV gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hamburger SV gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----