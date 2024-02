2. Bundesliga heute: HSV - Hannover LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Freitag, den 09.02.24, trifft der Hamburger SV um 18:30 Uhr auf Hannover 96 in der 2. Bundesliga. Die Geschichte der letzten Begegnungen spricht dabei klar für den HSV: Hannover 96 verlor die letzten vier Zweitligaspiele gegen die Hamburger - eine deutliche Trendwende im Vergleich zu den ersten fünf Duellen, in denen die Niedersachsen nur eine Niederlage kassierten.

Besonders bitter für Hannover war das letzte Gastspiel in Hamburg im April 2023, das mit einer 1:6 Niederlage endete. Diese Pleite markiert Hannovers geteilt höchste Niederlage in der 2. Liga.

Trainerduell und aktuelle Form

Hannovers Trainer Stefan Leitl hat gegen den Hamburger SV in der 2. Liga noch kein einziges Mal gewonnen. In acht Duellen gab es für ihn zwei Unentschieden und sechs Niederlagen. Gegen keinen anderen Verein trat er so oft an, ohne zu gewinnen. Auch gegen HSV-Trainer Tim Walter blieb Leitl in fünf Duellen sieglos. Der Hamburger SV hingegen verlor zuletzt erstmals seit dem Frühjahr 2022 wieder zwei Zweitliga-Heimspiele in Folge, nach zuvor 17 ungeschlagenen Heimspielen. Hannover 96 konnte zuletzt erst zum zweiten Mal in dieser Saison zwei Spiele in Folge gewinnen, auswärts blieben die Niedersachsen jedoch sieben Mal in Folge sieglos.

Schlüsselspieler und Statistiken

In puncto Spielerleistung sticht besonders Hamburgs Jean-Luc Dompé hervor, der in den letzten sechs Zweitliga-Spielen in Folge an mindestens einem Tor direkt beteiligt war. Auf Seiten von Hannover glänzte Derrick Köhn, der in den letzten drei Spielen jeweils einen Assist beisteuerte. Hannovers Marcel Halstenberg, zuletzt Torschütze gegen Rostock, wird aufgrund einer Rot-Sperre fehlen. Er ist mit 66% gewonnenen Duellen Hannovers bester Zweikämpfer in dieser Saison. Interessant ist auch, dass sowohl der Hamburger SV als auch Hannover 96 in dieser Saison noch kein Kopfballgegentor kassiert haben. Mit sieben Kopfballtoren liegt der HSV in dieser Statistik nur knapp hinter dem 1. FC Kaiserslautern.

Wird Hamburger SV gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird HSV gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hamburger SV gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

