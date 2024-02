2. Bundesliga heute: Kiel - Schalke LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Sonntag, den 11. Februar 2024, treffen Holstein Kiel und der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga aufeinander. Das Spiel beginnt um 13:30 Uhr und verspricht, aufgrund der bisherigen Bilanz beider Teams, eine interessante Partie zu werden. Die beiden Mannschaften trafen bisher dreimal im Profifußball aufeinander, wobei die Bilanz ausgeglichen ist. Im Hinspiel der laufenden Saison konnte sich Holstein Kiel mit einem 2:0 Sieg gegen Schalke durchsetzen.

Holstein Kiel startete mit einem Punkt aus den ersten drei Rückrundenpartien in das Kalenderjahr 2024, was den schwächsten Rückrundenstart in der Geschichte des Vereins in der 2. Bundesliga darstellt. Zudem wird Lewis Holtby, der in dieser Saison bereits 19 Zweitliga-Partien bestritt und vier Treffer vorbereitete, aufgrund seiner fünften Gelben Karte fehlen.

Auf der anderen Seite hat Schalke 04 in dieser Saison bereits sieben Auswärtsniederlagen hinnehmen müssen und kassierte dabei die meisten Gegentore aller Zweitligateams. Kenan Karaman von Schalke konnte jedoch in dieser Saison bereits elf direkte Torbeteiligungen für sich verbuchen und war an den letzten drei Schalker Zweitligatoren direkt beteiligt.

Alu-Pech und Stärke nach Standards

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten beider Teams gibt es auch positive Aspekte. Holstein Kiel erzielte in dieser Saison bereits 14 Treffer nach ruhendem Ball, was den Ligahöchstwert darstellt. Zudem trafen die Störche sechsmal nach einem Eckball, was nur von Fürth übertroffen wird.

Schalke hingegen kassierte erst zwei Gegentreffer nach einem Eckstoß. Beide Teams hatten zudem Pech mit Aluminiumtreffern, wobei Kiel 12-mal und Schalke 11-mal das Aluminium traf.

Wird Holstein Kiel gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird KIE gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

