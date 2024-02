2. Bundesliga heute: Kiel - St. Pauli LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute Abend um 18:30 Uhr steht in der 2. Bundesliga ein brisantes Duell auf dem Programm: Holstein Kiel empfängt den FC St. Pauli. Die Störche haben eine beeindruckende Bilanz gegen den aktuellen Tabellenführer. Sie trafen bereits 13 Mal auf St. Pauli - gegen keinen anderen Zweitligisten spielten sie so oft. Dabei konnten sie fünf Siege einfahren, gegen kein anderes Team in der Liga öfter. Allerdings mussten sie auch sechs Niederlagen hinnehmen, ebenfalls ein Höchstwert. Die Kieler befinden sich in einer starken Form und spielen mit 42 Punkten nach 22 Spielen ihre geteilt beste Saison in der 2. Bundesliga. Mit 13 Saisonsiegen haben sie bereits jetzt einen mehr als in der gesamten Vorsaison.

Ein wichtiger Faktor für die starke Saison von Holstein Kiel ist Steven Skrzybski. Der Stürmer erzielte am vergangenen Spieltag gegen den SC Paderborn seinen achten Saisontreffer. Nur in zwei seiner zehn Zweitligasaisons traf er öfter. Besonders in Heimspielen ist Skrzybski eine Waffe - sieben seiner acht Saisontore erzielte er im heimischen Stadion. Auf der anderen Seite muss Kiel aufpassen vor den Distanzschüssen des FC St. Pauli. Die Hamburger erzielten bereits sieben Treffer von außerhalb des Strafraums - nur der SV Elversberg traf öfter aus der Distanz. Allerdings kassierte Kiel auch schon neun Gegentore von außerhalb des Sechzehners - Ligahöchstwert.

Die Ausgangslage

Die Ausgangslage vor dem Spiel könnte spannender kaum sein. Der FC St. Pauli reist als Tabellenerster zum Tabellenzweiten Holstein Kiel. Der Spitzenreiter verlor in der 2. Bundesliga nur eines der letzten zehn Spiele gegen den Zweiten. St. Pauli blieb in dieser Saison als Tabellenführer gegen den Zweiten ungeschlagen. Mit 45 Punkten nach 22 Spielen spielen die Hamburger ihre geteilt zweitbeste Zweitliga-Saison. Einzig 2009/10 waren sie zum gleichen Zeitpunkt noch einen Punkt besser - am Ende der Saison gelang der Aufstieg. Kiel hingegen gewann die letzten beiden Spiele jeweils zu Null und könnte erstmals seit der Saison 2020/21 wieder drei Spiele in Serie ohne Gegentreffer bleiben. Nur Greuther Fürth behielt in der laufenden Saison mehr Weiße Westen als die Störche. Es verspricht also ein Duell auf Augenhöhe zu werden, bei dem Kleinigkeiten entscheiden könnten.

Wird Holstein Kiel gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird KIE gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

