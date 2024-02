2. Bundesliga heute: KSC - Düsseldorf LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der Karlsruher SC empfängt am heutigen Samstagabend um 20:30 Uhr Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga. Die Statistiken sprechen dabei eine klare Sprache: Fortuna Düsseldorf ist seit neun Zweitliga-Spielen gegen den Karlsruher SC ungeschlagen. Dabei traf Düsseldorf in den letzten acht Duellen stets mindestens doppelt. Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune hat in der 2. Liga noch nie gegen den Karlsruher SC verloren, während Karlsruhes Trainer Christian Eichner noch keinen Sieg gegen Düsseldorf verbuchen konnte. Vor heimischer Kulisse wartet der Karlsruher SC seit über 25 Jahren auf einen Sieg gegen Fortuna Düsseldorf.

Form der Teams

Trotz der beeindruckenden Bilanz gegen den Karlsruher SC, befindet sich Fortuna Düsseldorf in einer Formkrise. Das Team blieb zuletzt in vier Zweitliga-Spielen in Folge sieglos, die längste Sieglos-Serie unter Trainer Thioune. In der Zweitliga-Tabelle des Jahres 2024 liegt Düsseldorf mit nur zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Der Karlsruher SC hingegen verlor zuletzt mit 0:2 in Braunschweig, konnte aber zu Hause nur zwei der letzten 18 BL2-Spiele verlieren und blieb zuletzt fünf Mal in Folge unbesiegt daheim.

Schlüsselspieler und Ausfälle

In Sachen Offensive hat Fortuna Düsseldorf die Nase vorn. Mit 44 Toren stellt das Team die beste Offensive aller Teams in der laufenden Zweitliga-Spielzeit. Besonders hervorzuheben ist dabei Vincent Vermeij, der seit Beginn des 14. Spieltages neun direkte Torbeteiligungen vorweisen kann, den Höchstwert in diesem Zeitraum in der 2. Liga. Der Karlsruher SC hingegen wartet seit elf Zweitligaspielen auf eine Weiße Weste und kassierte im Kalenderjahr 2024 bereits acht Gegentore in vier Spielen. Ein wichtiger Ausfall auf Seiten von Düsseldorf ist Jordy de Wijs, der nach seiner fünften Gelben Karte in dieser Zweitliga-Spielzeit ein Spiel aussetzen muss. De Wijs stand in 20 BL2-Saisonspielen in der Düsseldorfer Startelf, so oft wie sonst nur Keeper Florian Kastenmeier.

Wird Karlsruher SC gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Liga heute: Wo wird KSC gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

