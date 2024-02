2. Bundesliga heute: Magdeburg - Schalke LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstagabend um 20:30 Uhr steht in der 2. Bundesliga ein spannendes Duell auf dem Programm: Der 1. FC Magdeburg trifft auf den FC Schalke 04. Es ist das fünfte Aufeinandertreffen der beiden Teams im deutschen Profifußball. In der bisherigen Bilanz hat Schalke die Nase vorn: Neben dem 4:3-Heimsieg in der Hinrunde gewannen die Königsblauen auch das DFB-Pokal-Viertelfinale in der Saison 2000/01 in Magdeburg mit 1:0 und wurden später Pokalsieger. In der Saison 1977/78 schied Schalke allerdings im UEFA-Cup gegen den damaligen DDR-Vertreter Magdeburg durch zwei Niederlagen aus.

Schlüsselspieler und Statistiken

Ein Spieler, auf den besonders geachtet werden sollte, ist Magdeburgs Baris Atik. Mit acht Torvorlagen ist er einer der besten Vorbereiter in dieser Zweitliga-Saison. Zudem traf er in den letzten beiden Spielen und hat mit zwölf direkten Torbeteiligungen (vier Tore, acht Vorlagen) seinen persönlichen Bestwert aus der Vorsaison bereits eingestellt. Auf Seiten der Schalker sticht Kenan Karaman hervor, der mit seinem siebten Saisontreffer seinen persönlichen Bestwert aus der Spielzeit 2020/21 einstellte und insgesamt an zwölf Toren beteiligt war. Die bisherigen Duelle zwischen Magdeburg und den Absteigern Schalke und Hertha BSC waren äußerst torreich, im Schnitt fielen 7,3 Tore pro Spiel.

Defensive Schwächen und Comeback-Qualitäten

Trotz der offensiven Stärken beider Teams gibt es auch Schwachstellen. Schalke kassierte in den ersten elf Auswärtsspielen dieser Zweitliga-Saison bereits acht Niederlagen und stellt mit 42 Gegentreffern nach 22 Spielen die drittschwächste Defensive der Liga. Allerdings konnten die Knappen in vier ihrer letzten acht Zweitliga-Partien eine Weiße Weste wahren. Magdeburg hingegen kassierte noch kein einziges Gegentor nach einem Konter und musste nur zwei Gegentreffer nach einem Eckball hinnehmen. Trotz der Schwierigkeiten zeigte Schalke in der Vergangenheit Comeback-Qualitäten: Im Hinspiel gegen Magdeburg konnten sie einen 0:2 Rückstand ausgleichen und das Spiel noch mit 4:3 für sich entscheiden.

Wird 1. FC Magdeburg gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Liga heute: Wo wird FCM gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1 kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1 App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

