2. Bundesliga heute: Magdeburg - St. Pauli LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 10.02.24, um 13.00 Uhr, treffen der 1. FC Magdeburg und der FC St. Pauli aufeinander. Es ist das neunte Pflichtspiel zwischen den beiden Mannschaften, wobei der FCM bisher noch nie gegen den FCSP gewinnen konnte. St. Pauli hingegen hat gegen kein anderes Team so oft gespielt wie gegen Magdeburg, ohne ein einziges Mal zu verlieren. Besonders St. Paulis Elias Saad ist in Topform und erzielte zuletzt seinen ersten Doppelpack - in seinem 27. Zweitliga-Spiel. Er traf dreimal in seinen letzten drei Einsätzen, genauso viele Treffer wie in seinen 20 Spielen zuvor.

Der FC St. Pauli ist seit 25 Zweitliga-Spielen ungeschlagen und hat damit einen Rekord in der 2. Liga eingestellt. Mit 42 Punkten nach den ersten 20 Spielen spielt der FC St. Pauli seine geteilt beste Saison in der 2. Liga. Zuletzt gelang dies den Kiezkickern in der Saison 2009/10, als sie in die Bundesliga aufstiegen. Der FC St. Pauli blieb in den ersten 20 Spielen dieser Zweitliga-Saison unbesiegt – das war in der 2. Liga zuvor nur Hannover 2001/02 und dem 1. FC Köln 2002/03 gelungen.

Kann St. Pauli seine Rekord-Serie ausbauen?

Der 1. FC Magdeburg spielt mit 24 Punkten nach 20 Spieltagen seine beste Zweitligasaison. Trotz der bisherigen Bilanz gegen St. Pauli, konnte der FCM in den letzten fünf Spielen gegen Mannschaften, die vor dem Spieltag unter den ersten fünf der Tabelle standen, nicht gewinnen. Der FCM konnte jedoch im letzten Spiel gegen Holstein Kiel ein 1:1-Unentschieden erzielen und traf damit im 15. Zweitliga-Heimspiel in Serie. Das ist ein laufender Klubrekord und die längste aktive Serie aller aktuellen Zweitligisten. Es bleibt abzuwarten, ob der FCM seine Serie fortsetzen kann und ob St. Pauli seine Rekord-Serie ausbauen kann.

Wird 1. FC Magdeburg gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCM gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

