2. Bundesliga heute: Osnabrück - Hannover LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 24.02.24, trifft der VfL Osnabrück auf Hannover 96 in der 2. Bundesliga. Das Spiel findet um 13:00 Uhr statt und verspricht einige interessante Aspekte. Hannover 96 hat eine beeindruckende Bilanz gegen den VfL Osnabrück mit nur einer Niederlage in den letzten 14 Pflichtspielen. Diese Niederlage ereignete sich jedoch im letzten Gastspiel beim VfL im September 2020. In der eingleisigen 2. Liga konnte Hannover nur gegen den FC St. Pauli mehr Siege feiern als gegen Osnabrück. Die Heimspiele des VfL Osnabrück in der Rückrunde endeten bisher torlos, eine Serie, die der Verein gegen Hannover fortsetzen möchte.

Ein Spiel der Gegensätze

Das Spiel stellt einen Kontrast dar, da Hannover 96 mit 13 Punkten das beste Rückrundenteam ist und als einziger Zweitligist 2024 ungeschlagen bleibt. Der VfL Osnabrück hingegen belegt mit drei Punkten den letzten Platz der Rückrundentabelle und ist neben Fortuna Düsseldorf das einzige sieglose Team in 2024. Hannover hat in der Rückrunde die meisten Tore erzielt, während Osnabrück die zweitwenigsten Tore erzielt hat. Beide Teams sind jedoch bei den Gegentoren gleichauf.

Historische Ausgangslage

Die Ausgangslage für das Spiel ist historisch gesehen nicht günstig für den VfL Osnabrück. Sie sind erst das dritte Team in der eingleisigen 2. Liga, das nach 22 Spielen weniger als zwei Siege hat. Zudem ist Osnabrück seit 15 Zweitligaspielen sieglos - ein laufender Klub-Negativrekord. Hannover 96 hingegen hat zuletzt vier Zweitligaspiele in Folge gewonnen und steht nach 22 Spielen bei 37 Punkten. Mit 37 oder mehr Punkten zu diesem Zeitpunkt einer Zweitligasaison ist Hannover immer in die Bundesliga aufgestiegen.

Wird VfL Osnabrück gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird OSN gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Osnabrück gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Osnabrück gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

