2. Bundesliga heute: Osnabrück - Rostock LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am kommenden Sonntag, den 11. Februar, treffen der VfL Osnabrück und der FC Hansa Rostock um 13:30 Uhr in der 2. Bundesliga aufeinander. Beide Teams sind in dieser Saison bisher nicht besonders erfolgreich und befinden sich in der unteren Tabellenhälfte.

Der VfL Osnabrück konnte nur eines seiner ersten 20 Spiele gewinnen und blieb in den letzten 13 Zweitliga-Spielen sieglos. Hansa Rostock, obwohl in den letzten fünf Spielen gegen Osnabrück ungeschlagen, spielt mit 20 Punkten nach 20 Partien seine drittschwächste Zweitliga-Saison.

Ein Spieler, auf den es zu achten gilt, ist Kai Pröger von Hansa Rostock. Er traf in den letzten beiden Spielen und erzielte im Hinspiel gegen Osnabrück den Siegtreffer.

Trotz der schwachen Saisonleistung beider Teams, haben sie in der Offensive Potenzial. Osnabrück traf zuletzt beim 2:2 in Nürnberg erstmals wieder seit dem 13. Spieltag in einem Zweitliga-Spiel zweifach. Rostock erzielte 55% seiner Saisontore nach einem ruhenden Ball, was den höchsten Anteil ligaweit darstellt.

Defensivschwächen und mangelnde Chancenverwertung

Beide Mannschaften haben in dieser Saison deutliche Defensivprobleme. Osnabrück kassierte nach den ersten 20 Spieltagen die meisten Gegentore (42) und Rostock die zweitmeisten nach Standards (15). Zudem weisen beide Teams mit jeweils 28 Prozent die schwächste Großchancenverwertung in dieser Zweitliga-Saison auf.

Osnabrück erspielte sich die Abschlüsse mit dem geringsten Expected-Goals-Wert (22.1), Rostock die mit dem zweitgeringsten (24.7). Es bleibt abzuwarten, ob eine der Mannschaften diese Schwächen im anstehenden Duell ausnutzen kann, um dringend benötigte Punkte zu sammeln.

