2. Bundesliga heute: Schalke - Wiesbaden LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der FC Schalke 04 empfängt am heutigen Samstag um 13:00 Uhr den SV Wehen Wiesbaden in der 2. Bundesliga. In der bisherigen Geschichte der beiden Mannschaften gab es nur wenige Aufeinandertreffen. Vor dem 1:1 im Hinspiel dieser Saison trafen Schalke und Wiesbaden nur in der zweiten DFB-Pokal-Runde 2017/18 aufeinander, wobei die Knappen mit einem 3:1 Sieg in Wiesbaden triumphierten. Im Hinspiel dieser Saison kassierten die Schalker eines ihrer sechs Gegentore ab der 90. Minute - ein Höchstwert, den sie sich mit Nürnberg teilen.

Die Torhüter im Fokus

Ein Blick auf die Torhüter beider Teams zeigt interessante Statistiken. Marius Müller von Schalke 04 und Florian Stritzel von Wehen Wiesbaden legten in dieser Zweitliga-Saison pro 90 Minuten 3.9 Paraden hin, ein Wert, der nur von Osnabrücks Lennart Grill übertroffen wird. Stritzel ist zudem der Keeper mit der besten Abwehrquote der Liga (75%), während Schalkes Ralf Fährmann mit 51% die schlechteste Quote aufweist und in den letzten beiden Spieltagen von Müller auf die Bank verdrängt wurde.

Die Formkurve beider Teams

Schalke 04 spielt mit nur 23 Punkten nach 21 Partien seine schwächste Saison in der eingleisigen 2. Liga und verlor als sechster Absteiger in der eingleisigen 2. Liga zwölf seiner ersten 21 Saisonspiele. Der SV Wehen Wiesbaden hingegen blieb in seinen drei Zweitliga-Saisonspielen gegen die Absteiger Schalke 04 und Hertha BSC ungeschlagen und ist seit fünf Zweitliga-Auswärtsspielen sieglos. Beide Teams erzielen den Großteil ihrer Tore in der zweiten Halbzeit, wobei Schalke 70% und Wiesbaden 68% ihrer Tore nach der Pause erzielen. Allerdings kassiert auch nur Hertha einen größeren Anteil ihrer Gegentore nach der Pause als Wiesbaden (70%). Beide Teams müssen auf wichtige Spieler verzichten: Bei Schalke fehlt der gesperrte Top-Vorlagengeber Derry John Murkin, bei Wiesbaden der gesperrte Toptorjäger Ivan Prtajin.

Wird FC Schalke 04 gegen SV Wehen Wiesbaden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird S04 gegen WIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen SV Wehen Wiesbaden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen SV Wehen Wiesbaden im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

