2. Bundesliga: Karaman rettet Königsblauen

Am 20. Spieltag der 2. Bundesliga trafen der FC Schalke 04 und Eintracht Braunschweig aufeinander. In einem Spiel, geprägt von Abstiegsangst und hohem Einsatz, setzte sich der Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 mit einem knappen 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Kenan Karaman in der 61. Minute, nach einer Vorlage von Derry John Murkin.

Veränderungen bei Schalke, Braunschweig stabil

Nach einer vernichtenden Niederlage gegen Kaiserslautern ging der FC Schalke 04 mit einer stark veränderten Startaufstellung ins Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Trainer Geraerts hatte sechs Veränderungen vorgenommen, um das Ruder herumzureißen. Müller ersetzte Fährmann im Tor, während in der Viererkette Matriciani und Kaminski für Brunner und Baumgartl spielten. Im Mittelfeld traten Schallenberg und Idrizi anstelle von Tempelmann und Mohr auf. Churlinov kehrte in die Startelf zurück und verdrängte Topp.

So starteten beide Mannschaften in die Partie:

In der vorangegangenen Saisonbegegnung hatte Schalke Braunschweig im Pokal mit 3:1 besiegt, verlor jedoch neun Tage später in der Liga mit 0:1. Sechs der letzten sieben Duelle konnte Schalke gewinnen, doch die Form der Braunschweiger machte sie zu einem gefährlichen Gegner.

Spannende Duelle ohne Tore

Die erste Halbzeit des Spiels zwischen FC Schalke 04 und Eintracht Braunschweig begann mit viel Spannung und Dynamik. Schalke hatte einige brenzlige Momente in der Defensive, insbesondere in der ersten Minute, als Bicakcic einen langen Ball in den Rücken der Schalker Abwehr spielte und Gomez nur knapp ein Tor verpasste. Die Königsblauen konnten sich jedoch stabilisieren und zeigten mehr Spielanteile und Offensivgeist. Trotz einiger guter Chancen und Torschüsse, unter anderem von Churlinov in der 4. Minute und Karaman, der in der 33. Minute die Latte traf, blieb es bei einem torlosen Unentschieden zur Halbzeit. Braunschweig hatte ebenfalls einige gute Umschaltaktionen, konnte aber die Schalker Verteidigung nicht überwinden.