2. Bundesliga: Krisengespräch: Schalke verärgert Fans mit Verspätung!

Der FC Schalke 04 steckt momentan in einer tiefen Krise. Erst am Samstag zeigte man im Zweitligatopspiel eine desolate Leistung und verlor verdient mit 0:3 gegen den FC Magdeburg.

Schalke-Star Paul Seguin forderte im Anschluss des Spiels, dass in der Woche zu intensiven Gesprächen, in denen es „auch mal knallt“, kommen müsse. Am Montag soll es nun dazu gekommen sein.