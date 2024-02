2. Bundesliga: Kuriose Szene im Topspiel zwischen Kiel und St. Pauli

Was für ein kurioses Durcheinander im Spitzenspiel der 2. Bundesliga ! Beim spektakulären 4:3-Sieg des FC St. Pauli bei Holstein Kiel ist es in der 19. Minute beim Stand von 1:0 für den Tabellenführer zu einer komplett unübersichtlichen Situation im Strafraum des FC St. Pauli gekommen.

Zunächst versuchte Kiels Marvin Schulz eine Ecke direkt ins Tor zu zirkeln, scheiterte mit seinem schlitzohrigen Versuch aber knapp an der Latte. Der Abpraller landete danach direkt auf dem Fuß von Tom Rothe, der mit seinem Schuss nur den Innenpfosten traf.

Vom Pfosten kullerte der Ball dann fast über die Linie. Torhüter Vasilij parierte den Ball wohl Millimeter vor dem Überqueren der Torlinie - final konnte die Szene nicht aufgelöst werden, da es in der 2. Bundesliga erst ab der kommenden Saison die Torlinientechnik geben wird.

Kuriose Szene in Kiel

St. Pauli führte zu diesem Zeitpunkt durch einen Treffer von Oladapo Afolayan mit 1:0. Der Flügelspieler hatte die Kiezkicker in der elften Minute nach einem schönen Dribbling in Führung gebracht. Kiel vergab in der Folge zahlreiche aussichtsreiche Möglichkeiten zum Ausgleich.