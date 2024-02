2. Bundesliga: Pikante Personalentscheidung - wer hat bei Schalke eigentlich das Sagen?

Wer entscheidet darüber, welche Akteure am Spieltag im Kader stehen? Eigentlich ist die Antwort darauf klar: Der Trainer. Offenbar aber nicht in Gelsenkirchen!

Hintergrund: Nach der 0:1-Niederlage gegen Holstein Kiel wunderten sich viele königsblaue Fans, warum Neuzugang Brandon Soppy noch immer nicht mit an Board ist. Während Trainer Karel Geraerts es vor der Partie damit erklärte, dass der 21-Jährige noch „mehr Rhythmus“ brauche, formulierte es S04-Sportdirektor Marc Wilmots etwas direkter: „Ich allein habe die Entscheidung getroffen, dass wir warten, bis er richtig fit ist.“

Trägt Wilmots die alleinige Entscheidungshoheit oder wollte er mit seiner unglücklich formulierten Aussage Geraerts aus der Schusslinie nehmen und den Druck auf sich lenken? Wohl eher Zweiteres. Fakt ist aber dennoch: Die Fans schäumen.

Brisante Wilmots-Aussagen - Schalke-Fans sauer

„Der Verein ist so unprofessionell, die Leute einfach so unfähig“, lautet die Generalkritik auf der Plattform X. Oder auch: „Er (Wilmots; Anm. d. Red.) untergräbt in so einer Phase die Autorität des Trainers.“

Dass in Gelsenkirchen die Erwartungshaltung und die Emotionen der Anhänger, gerade in der derzeitigen Situation, enorm hoch ist, darf nicht unerwähnt bleiben. Ebenso wenig, dass dieses Unverständnis der Fans durchaus berechtigt ist. Denn die Nicht-Nominierung von Soppy raubt dem Sportdirektor auch etwas an Glaubwürdigkeit.

Marc Wilmots sprach davon, dass der 21-Jährige „unmittelbar weiterhelfen“ solle: „In der aktuellen Situation ist eine kurzfristige Stabilisierung von großer Bedeutung. Brandon soll seinen Teil dazu beitragen.“

Seit zwei Wochen ist der französische Außenverteidiger nun im Ruhrgebiet. Zu einem Einsatz ist er aber aufgrund seines großen Trainingsrückstands aber bislang noch nicht gekommen. Auch, wenn das sowohl die Verantwortlichen als auch die Fans gerne gehabt hätten, die „unmittelbare“ Hilfe ist Soppy nicht.

Schalke 04 mit schwächster Abwehr der Liga

Die hat Schalke 04 aber so bitter nötig. 42 Gegentore in 21 Liga-Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Nur der Tabellenletzte der 2. Liga, VfL Osnabrück, kassierte bislang genauso viele Treffer.

Und genau hier soll der neue Außenverteidiger behilflich sein – und zwar so schnell wie möglich. Bis Saisonende ist Soppy von Atalanta Bergamo an Schalke 04 ausgeliehen. Sein Marktwert in Höhe von sechs Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) schürt die Erwartungen.

In dieser Trainingswoche steht der Neuzugang wieder mit der Mannschaft auf dem Platz. Aktuell reicht es für den 21-Jährigen noch nicht für die Maximalbelastung.