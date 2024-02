2. Bundesliga: Schalke-Keeper hat "die Schnauze voll"

Skrzybski, der bei Schalke einst sogar in der Champions League zum Einsatz kam, traf in der 55. Spielminute per Volleyschuss nach einer Ecke für Kiel, das sich damit in der Tabelle wieder vor den Hamburger SV schob. Die Gelsenkirchener hatten den spielerisch überlegenen Gastgebern zuvor lange mit einer starken Torwartleistung von Marius Müller und viel Leidenschaft Paroli geboten.