2. Bundesliga: Überraschung! Walter degradiert seine Nummer eins

Raab hatte in dieser Saison bereits in den drei DFB-Pokalpartien des HSV den Vorzug vor Heuer Fernandes erhalten. Gegen Hannover kam der 25-Jährige nun zu seinem ersten Einsatz in der 2. Bundesliga in dieser Spielzeit. Raab mache es „seit Wochen und Monaten herausragend, auch im Pokal“, sagte Walter. „Für Heuer Fernandes ist es möglicherweise Pech, dass er Matze im Nacken hat, für uns ist es eine glückliche Situation.“