2. Bundesliga: Verschärfte Proteste! Nürnberg-Fans stürmen Innenraum

In der 2. Bundesliga ist es am Sonntag einmal mehr zu Unterbrechungen wegen Fan-Protesten gekommen - beim Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Kaiserslautern gar zu einer besonderen Form. Rund 200 Anhänger der Franken kletterten nach zwölf Minuten in den Innenraum und hielten hinter dem Nürnberger Tor ein großes Banner in die Höhe. Ordnungskräfte wurden sofort gerufen.