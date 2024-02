2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – SC Paderborn 07 (Samstag, 20:30 Uhr)

Der SCP trifft am Samstag (20:30 Uhr) auf Lautern. Am letzten Spieltag nahm der 1. FC Kaiserslautern gegen SV 07 Elversberg die elfte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Letzte Woche siegte der SC Paderborn 07 gegen Fortuna Düsseldorf mit 4:3. Damit liegt Paderborn mit 31 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte FCK denkbar knapp beim 2:1 die Oberhand behalten.