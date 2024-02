2. Liga: 1. FC Magdeburg – FC Schalke 04, 3:0 (3:0)

Silas Gnaka brachte die Gäste in der 17. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Mo El Hankouri verwandelte in der 35. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung des 1. FC Magdeburg auf 2:0 aus. Die Gastgeber bauten die Führung in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs aus, als Tatsuya Ito in der 47. Minute traf. Der tonangebende Stil von Magdeburg spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Zum Seitenwechsel ersetzte Bryan Lasme von Schalke seinen Teamkameraden Darko Churlinov. Beim FC Schalke 04 kam zu Beginn der zweiten Hälfte Tobias Mohr für Timo Baumgartl in die Partie. Gleich drei Wechsel nahm der 1. FC Magdeburg in der 76. Minute vor. Barış Atik, Luca Schuler und Ito verließen das Feld für Xavier Amaechi, Luc Castaignos und Jason Ceka. Letztlich bekam S04 auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 0:3 ihr Ende fand.