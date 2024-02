2. Liga: 1. FC Magdeburg – FC St. Pauli, 1:0 (0:0)

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Bei Magdeburg kam zu Beginn der zweiten Hälfte Luc Castaignos für Luca Schuler in die Partie. Barış Atik traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für das Heimteam (72.). Der FC St. Pauli stellte in der 82. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Andreas Albers, Maurides und Lars Ritzka für Manolis Saliakas, Johannes Eggestein und Philipp Treu auf den Platz. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem 1. FC Magdeburg und St. Pauli aus.