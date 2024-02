2. Liga: 1. FC Magdeburg – FC St. Pauli (Samstag, 13:00 Uhr)

St. Pauli will die Erfolgsserie von drei Siegen bei Magdeburg ausbauen. Gegen Holstein Kiel kam der 1. FC Magdeburg im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1). Am Samstag wies der FC St. Pauli SpVgg Greuther Fürth mit 3:2 in die Schranken. Tore waren zwischen beiden Mannschaften im Hinspiel Mangelware (0:0), nun hoffen die Fans auf „Offensivkost“.