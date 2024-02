2. Liga: 1. FC Magdeburg – Holstein Kiel, 1:1 (0:1)

Timo Becker brachte Magdeburg in der 27. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Mit einem Tor Vorsprung für Kiel ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In Durchgang zwei lief Finn Porath anstelle von Lewis Holtby für die Gäste auf. In der Halbzeit nahm der 1. FC Magdeburg gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Connor Krempicki und Alexander Nollenberger für Tobias Müller und Jason Ceka auf dem Platz. In der 75. Minute stellte Holstein Kiel personell um: Per Doppelwechsel kamen Hólmbert Friðjónsson und Jonas Sterner auf den Platz und ersetzten Joshua Mees und Shuto Machino. Emir Kuhinja machte den Störche kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Am Schluss sicherte sich Magdeburg gegen Kiel einen Zähler.