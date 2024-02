2. Liga: 1. FC Nürnberg – VfL Osnabrück, 2:2 (1:1)

25.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den 1. FC Nürnberg schlägt – bejubelten in der 17. Minute den Treffer von Can Uzun zum 1:0. Ehe der Unparteiische Nicolas Winter die Akteure zur Pause bat, erzielte Erik Engelhardt aufseiten von Osnabrück das 1:1 (43.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Uzun traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für den Club (51.). Der VfL Osnabrück drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Thomas Goiginger und Jannes Wulff sorgen, die per Doppelwechsel für Noel Niemann und Lukas Kunze auf das Spielfeld kamen (66.). Beim Tabellenletzten kam Kwasi Wriedt für Athanasios Androutsos ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (88.). Kurz vor Schluss traf Wriedt für die Gäste (93.). Nach einer deutlichen Führung wähnte Osnabrück die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch Nürnberg stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.