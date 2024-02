2. Liga: Eintracht Braunschweig – Hertha BSC, 1:1 (1:0)

Fabio Kaufmann brachte den Gast in der 14. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Braunschweig, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der Halbzeitpause veränderte Hertha BSC die Aufstellung in großem Maße, sodass Linus Gechter, Ibrahim Maza und Haris Tabakovic für Andreas Bouchalakis, Marten Winkler und Florian Niederlechner weiterspielten. Maza ließ sich in der 52. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für die Hertha. In der 64. Minute stellte Eintracht Braunschweig personell um: Per Doppelwechsel kamen Niklas Tauer und Anthony Ujah auf den Platz und ersetzten Þórir Jóhann Helgason und Johan Gómez. In der 77. Minute zeigte Referee Sven Jablonski Hasan Kuruçay vom Heimteam die Rote Karte. Am Ende sicherte sich Braunschweig mit diesem 1:1 einen Zähler.