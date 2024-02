2. Liga: Eintracht Braunschweig – Hertha BSC (Samstag, 13:00 Uhr)

Die Hertha will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei Braunschweig punkten. Beim FC St. Pauli gab es für Eintracht Braunschweig am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage. Hertha BSC gewann das letzte Spiel gegen den 1. FC Magdeburg mit 3:2 und liegt mit 32 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Die Hertha verbuchte im Hinspiel einen Erfolg und brachte einen 3:0-Sieg zustande.