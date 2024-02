2. Liga: Eintracht Braunschweig – Karlsruher SC, 2:0 (1:0)

Für den Karlsruher SC gab es in der Partie gegen Eintracht Braunschweig, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Braunschweig die Nase vorn. Der KSC hatte das Hinspiel gegen Eintracht Braunschweig mit 2:0 gewonnen.

Braunschweig ging durch einen Elfmeter von Hasan Kuruçay in Führung (13.). Zur Pause war das Heimteam im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Anstelle von Marcel Franke war nach Wiederbeginn Robin Bormuth für Karlsruhe im Spiel. In der 59. Minute stellte Eintracht Braunschweig personell um: Per Doppelwechsel kamen Anderson Lucoqui und Niklas Tauer auf den Platz und ersetzten Anton Donkor und Johan Gómez. Ermin Bičakčić beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 2:0 zugunsten von Braunschweig über die Linie (75.). In den 90 Minuten war Eintracht Braunschweig im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der Karlsruher SC und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.